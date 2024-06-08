الامارات | تصفيات المونديال تصدم الأهلي المصري بإصابة نجم الهجوم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي الأهلي المصري، عن تفاصيل التشخيص المبدئي لإصابة لاعبه وسام أبو علي، والذي تعرض لها في مباراته الأخيرة خلال مشاركته مع منتخب فلسطين في التصفيات المزدوجة المؤهلة إلى كأس آسيا وكأس العالم أمام لبنان.

ووفقاً للتشخيص الأولي، يعاني اللاعب من التواء في الكاحل وكدمة في مشط القدم.

وأشار النادي: "إلى أن وسام أبو علي سيخضع لمزيد من الفحوصات الطبية خلال الساعات المقبلة لتحديد مدى خطورة الإصابة وفترة غيابه المتوقعة، بالإضافة إلى وضع البرنامج التأهيلي المناسب له".