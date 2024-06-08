الامارات | "أسود الأطلس" يزأر أمام زامبيا (فيديو)

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 08 يونيو 2024

أحمد طارق- دبي

حقق منتخب المغرب فوزاً ثميناً على نظيره الزامبي بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهما في الجولة الثالثة من المجموعة الخامسة لتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وافتتح "أسود الأطلس" التسجيل مبكراً عن طريق حكيم زياش من ضربة جزاء في الدقيقة 6، وعزز إلياس بن صغير النتيجة بإحرازه الهدف الثاني في الدقيقة 67، ليمنح المغرب تقدماً مريحاً.

ورغم محاولات زامبيا لتعديل النتيجة، تمكن إدوارد شيليوفيا، من تسجيل هدف الشرف لفريقه في الدقيقة 80، ولكن ذلك لم يكن كافياً لتغيير نتيجة المباراة.

ورفع المغرب رصيده إلى 6 نقاط من مباراتين، ليتصدر المجموعة الخامسة متقدماً بـ3 نقاط على زامبيا.