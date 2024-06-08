شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يواجه النجوم استعداداً لمواجهة فاركو فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق الكرة بالنادي الأهلي مباراة ودية اليوم ،السبت، أمام فريق النجوم ضمن استعدادات المارد الأحمر لمباراة فاركو المقرر لها الجمعة المقبل في بطولة الدوري الممتاز.

ويمنح مارسيل كولر المدير الفني للفريق في ودية اليوم، الفرصة اللاعبين البدلاء والعائدين من الإصابة من أجل تجهيزهم للارتباطات المقبلة.

من ناحية أخرى ، طالب النادي الأهلي من المالي آليو ديانج لاعب وسط الفريق إحضار عرض رسمي من أجل البت فيه ومناقشته مع نهاية الموسم الجاري بشكل رسمي.

وارتبط اسم ديانج بالعديد من العروض الخليجية والأوروبية، أبرزها من الوكرة القطري، وقال مصدر في الأهلي إن النادي ينتظر وصول عرض رسمي من أجل البت فيه.

وقال المصدر إن الموافقة على احتراف ديانج خلال الموسم المقبل واردة حال وصول عرض رسمي ومناسب للاعب والنادي، خاصة أن الفريق بات يملك البديل، كما أن مستوى اللاعب المالي شهد تراجعا ملموسا خلال الفترة الماضية.