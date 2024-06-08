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الليلة.. منتخب جامبيا يلتقي سيشل في تصفيات كأس العالم 2026

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ياسر رشاد - القاهرة - يستضيف منتخب جامبيا نظيره سيشل، مساء اليوم السبت، في الجولة الثالثة من تصفيات إفريقيا المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026 في أمريكا وكندا والمكسيك. 
 

تنطلق صافرة أحداث مباراة جامبيا ضد سيشل في تمام الساعة 7 مساء بتوقيت القاهرة والمملكة العربية وتقام على الملعب البلدي لبركان في المغرب.
 

ويتواجد منتخب جامبيا المركز الخامس وقبل الأخير في المجموعة السادسة بدون نقاط وهو نفس رصيد منتخب سيشل صاحب المركز السادس والأخير في المجموعة التي يتصدرها منتخب كوت ديفوار بالعلامة الكاملة برصيد 9 نقاط.

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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