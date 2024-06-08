اخبار الرياضه

الكاميرون ضد الرأس الأخضر بتصفيات كأس العالم.. الموعد والقنوات الناقلة

0 نشر
0 تبليغ

ياسر رشاد - القاهرة - ينتظر عشاق الساحرة المستديرة الإفريقية انطلاق صافرة أحداث مباراة قوية تجمع المنتخب الكاميروني الأول لكرة القدم أمام نظيره الرأس الأخضر، ضمن مناقسات تصفيات كأس العالم 2026 المقبل.
 

ومن المقرر أن تستضيف الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا النسخة المقبلة من كأس العالم.

 

ويبحث المنتخب الكاميروني عن تحقيق الفوز بالمباراة، خاصة وأنها على أرضه ووسط جماهيره، بينما يرغب منتخب الرأس الأخضر في تحقيق الهدف ذاته.
 

موعد مباراة الكاميرون والرأس الأخضر
تنطلق مباراة المنتخب الكاميروني أمام نظيره الرأس الأخضر في تمام الرابعة بتوقيت القاهرة، ضمن الجولة الثالثة من تصفيات كأس العالم 2023.

 

القنوات الناقلة لمباراة الكاميرون والرأس الأخضر
بينما تُنقل موقعة الكاميرون أمام الرأس الأخضر عبر شبكة قنوات SSC Sport 1 HD،  SSC Sport 5 HD.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا