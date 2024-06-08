قبل السفر.. عائلة حسام حسن تلتقط الصور التذكارية مع صلاح (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

نشرت "يارا" ابنته حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، على حسابها الرسمي على "إنستجرام"، صورا لها وعائلتها خلال زيارة مقر معسكر منتخب الفراعنة.

والتقطت بنات حسام حسن، يارا وجنى وزينة، صورا تذكارية مع بعض لاعبي المنتخب قبل السفر غينيا بيساو، وهؤلاء اللاعبين هم، محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، محمود تريزيجية لاعب طرابزون سبور التركي ومحمد الشناوي لاعب الأهلي.

ويستعد منتخب مصر للسفر لمواجهة غينيا بيساو، في الجولة الرابعة من تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026، عقب الفوز على بوركينا فاسو بنتيجة 2-1، في القاهرة.

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