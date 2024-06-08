محمد اسماعيل - القاهرة - مصطفى شلبي: "بتكسف أشوف ترتيب الزمالك في الدوري المصري"

كتبت-هند عواد:

تحدث مصطفى شلبي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن وضع الفريق الحالي في جدول ترتيب الدوري المصري، مشيرا إلى أنه يتمنى حصد اللقب.

وقال شلبي في تصريحات عبر برنامج "اللعيب" على قناة إم بي سي مصر: "أنا بتكسف أشوف ترتيب الزمالك في الدوري، لأن هذا ليس مكاننا وشئ طبيعي، و -إن شاء الله- سنحصل على لقب الدوري".

وأضاف: "جمهور الزمالك لديه ميزة عن كل الجماهير الأخرى وهي أن جماهير الزمالك بتفهم كرة".

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