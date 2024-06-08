مصطفى شلبي: "اخترت الزمالك بدلا من الأهلي بعد صلاة استخارة.. وإمام كان أفضل معنا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

أكد مصطفى شلبي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تلقيه عرضا من النادي الأهلي قيمته المالية أعلى مما حصل عليه من الأبيض، مشيرا إلى أنه اختار الزمالك عقب صلاة استخارة.

وقال شلبي في تصريحات عبر برنامج "اللعيب" على قناة إم بي سي مصر: "كنت قريبا من الانتقال إلى الأهلي ولكن الزمالك تدخل في اللحظات الأخيرة ونجح في التعاقد معي، ولكن عرض الأهلي كان أكبر ماليا، ولكنني اخترت الزمالك بعد صلاة الاستخارة، لأنني شعرت أن الأمور ستكون أفضل".

وأضاف: "إمام عاشور كان أفضل مع الزمالك، لأنه لاعب مهاري وأسلوب لعبه يليق بالأبيض أكثر، لأنه من المعروف على مر التاريخ لاعبي الزمالك أفضل مهاريا من الأهلي".

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