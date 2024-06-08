شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الشيخ يعود من ألمانيا اليوم بعد فحص الركبة اليمنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعود أحمد الشيخ لاعب النادى الإسماعيلى للقاهرة اليوم السبت قادماً من ألمانيا عقب الخضوع لفحوصات طبية مكثفة للإطمئنان علي إصابته المزمنة بالركبة اليمني لدى أحد المراكز الطبية العالمية هناك.

ووافق إيهاب جلال على سفر أحمد الشيخ لألمانيا بعد مباراة فريقه أمام البنك الأهلي بالدوري الممتاز، بناء على طلبه لإجراء الكشف على ركبته اليمني التي أصيب فيها بقطع في الغضروف الداخلي منذ فترة ليست بالقصيرة لم يلتئم بعد رغم تنفيذه برنامج علاج مكثف تحت إشراف الدكتور هشام مصطفى طبيب النادي.

وانتقل أحمد الشيخ انتقل للإسماعيلي خلال الشتاء الماضي قادمًا من الاتحاد السكندري الذي منحه الاستغناء دون قيد أو شرط بسبب إصابته في وتر إكيلس وتأخر تماثله للشفاء وخاض اللاعب مرتديا الفانلة الصفراء عده لقاءات رسمية قدم خلالها مردود جيد للغاية نال إعجاب الجماهير التي تملكها الحزن على عودة الإصابة إليه من جديد وابتعد بسببها عن المشاركات الرسمية الأخيرة للدراويش.

ويستعد الاسماعيلى لمواجهة انبى المقرر لها السابعة مساء الاثنين الموافق 17 يونيو الجاري على ستاد الإسماعيلية ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري المصري.

ويحتل الاسماعيلى المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 26 نقطة بعدما لعب 25 مباراة حقق 6 انتصارات وتعادل في 9 لقاءات وخسر 10 مباريات وسجل لاعبيه 25 هدف وتلقت شباكه 29 هدف.

وشهد أخر ظهور للإسماعيلى بالدوري تعادل مع البنك الاهلى بهدفين لكل فريق فيما حقق الدراويش انتصاراً بهدفين مقابل هدف على فريق القناة في دور الـ"32" لبطولة كأس مصر.