شكرا لقرائتكم خبر عن جوميز يحسم مصير أوباما فى الزمالك بعد انتهاء عقده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ترك مسئولو نادى الزمالك الحرية للبرتغالى جوزيه جوميز المدير الفنى للفريق لتحديد مصير يوسف أوباما لاعب الفريق خاصة أن عقده ينتهى آخر الموسم ويحق له التوقيق لأى ناد فى الفترة الحالة.

وطلب يوسف أوباما فى أكثر من مرة تحديد مصيره من البقاء أول الرحيل عن الزمالك إلا أن مسئولى النادى الأبيض أكدوا له أن القرار فى يد البرتغالى جوزيه جوميز وسيتحدد موقفه بناء على التقرير المتفق تسليمه بخصوص الراحلين عن القلعة البيضاء.

يوسف أوباما لعب 237 مباراة مع الفريق الأول لنادى الزمالك وسجل 44 هدفا وصنع 27.

فاز أوباما مع الزمالك بـ 14 بطولة هي ثلاثة القاب للدوري المصري و 5 بطولات لكأس مصر وبطولتين الكونفدرالية وبطولتين للسوبر المصري وبطولة للسوبر الافريقى وبطولة للسوبر السعودى.

وكان أوباما لاعبا أساسيا فى تشكيلة الزمالك، ورغم غيابه فى أكثر من مباراة لظروف مختلفة أبرزها نهائى القرن أمام الأهلى، بسبب إصابته بفيروس كورونا، إلا أن صانع الألعاب كان عنصرا أساسيا في خطط باتريس كارتيرون، ثم جايمى باتشيكو، ثم فيريرا بعد العودة لتدريب الفريق الأبيض قبل أن يرحل على سبيل الإعارة لصفوف الحزم السعودى قبل أن يعود مجدداً لصفوف القلعة البيضاء حالياً.