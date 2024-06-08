ناغلسمان لن يسمح "بأي نقاش" حول أخطاء نوير

الرياص - اسماء السيد - مونشنغلادباخ (ألمانيا): قال مدرّب منتخب ألمانيا لكرة القدم يوليان ناغلسمان انه لن يسمح "بأي نقاش حول مانويل نوير"، بعد ارتكاب الحارس المخضرم خطأ جديداً خلال الفوز الودي على اليونان 2 1 الجمعة، ضمن الاستعدادات لكأس أوروبا 2024 في كرة القدم.

وتسبّب نوير بالهدف الأول في مونشنغلادباخ، مخطئاً في ابعاد تسديدة خريستوس تزوليس، فتابعها بسهولة من مسافة قريبة يوريوس ماسوراس قبل نحو ربع ساعة على انتهاء الشوط الأوّل.

عادل كاي هافيرتس، مهاجم أرسنال الإنكليزي، مطلع الثاني، قبل أن يمنح باسكال غروس لاعب برايتون الإنكليزي "دي مانشافت" هدف الفوز في الدقيقة قبل الأخيرة من الوقت الاصلي.

وفيما جلس حارس برشلونة الإسباني مارك أندريه تير شتيغن على مقاعد البدلاء في ملعبه السابق، تركّزت الأنظار على الخطأ الذي ارتكبه نوير.

وكان ناغلسمان أكّد أن نوير سيكون الخيار الأولى في البطولة القارية التي تستضيفها بلاده وتفتتحها ألمانيا أمام اسكتلندا في 14 الجاري في ميونيخ.

وكان حارس بايرن ميونيخ البالغ 38 عاماً ارتكب خطا في نهاية مباراة الإثنين أمام أوكرانيا (0 0)، وذلك بعد خطأ مكلف في مواجهة فريقه بايرن ميونيخ مع ريال مدريد الإسباني في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا الشهر الماضي.

قال ناغلسمان "لن اسمح بأي نقاش حول مانويل نوير، حتى لو حاول الجميع".

تابع "عندما يرتكب خطأ، من السهل الحديث عنه، لكن في نهاية المطاف كانت سلسلة من الأخطاء".

أضاف "صدّ ثلاث كرات رفعية المستوى، صدات لا يمكن لحراس آخرين القيام بها.. الأمور بخير".

ورغم حمله ألوان برشلونة لعقد من الزمن، إلا أن تير شتيغن دافع عن ألوان ألمانيا فقط خلال فترات الاصابة لنوير.