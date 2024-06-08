موعد ودية الأهلى والنجوم اليوم استعداداً لاستئناف الدوري

ياسر رشاد - القاهرة - يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي تحت قيادة مدربه السويسري مارسيل كولر مواجهة وديه أمام نظيره النجوم وذلك ضمن استعدادات القلعة الحمراء لاستئناف مسابقة الدوري المصري الممتاز.

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ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي والنجوم في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على ملعب مختتار التتش.

وفي نفس السياق واصل الفريق الكروي بالنادي الأهلي تدريباته أمس الجمعة بعد الراحة التي حصل عليها أمس، وفقًا للبرنامج التدريبي الذي يؤديه لاعبو الأهلي خلال فترة التوقف بسبب الأجندة الدولية.

وركز الجهاز الفني على الجزء البدني في مران اليوم، حيث خاض اللاعبون تدريبات في الجيم لمدة ١٥ دقيقة، ثم واصل الفريق برنامجه التدريبي على ملعب التتش والذي اشتمل على تقسيمة الكرة.

وأدى حراس المرمى تدريباتهم تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب الحراس.

ويستعد الأهلي لمواجهات الدوري الممتاز، والتي تبدأ بمواجهة فاركو يوم ١٤ يونيو الجاري.