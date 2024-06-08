شكرا لقرائتكم خبر عن مودرن فيوتشر يختتم معسكره بالإسماعيلية ويعود اليوم إلى القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم فريق الكرة الأول بنادي مودرن فيوتشر اليوم، السبت، معسكره المقام حالياً بمدينة الإسماعيلية، والذي انطلق الثلاثاء الماضي، استعداداً لاستئناف المباريات بعد انتهاء توقف الدوري.

ويستعد مودرن فيوتشر لمواجهة الجونة، في اللقاء الذي يجمع الفريقين الخميس 13 يونيو الجاري، بمنافسات الدوري، وذلك بعد انتهاء فترة التوقف الحالية.

وكان طلعت يوسف المدير الفني لمودرن فيوتشر، قد منح لاعبيه راحة سلبية لمدة 48 ساعة فقط، عقب الفوز على بترول أسيوط في دور الـ 32 بكأس مصر بثلاثية نظيفة والتأهل لدور الـ 16.

في سياق متصل، اقترب مسئولو مودرن فيوتشر من حسم الصفقة الصيفية الأولى بضم ضياء السيد مهاجم فريق المنصورة، بعد إتمام الاتفاق مع اللاعب وناديه خلال الأيام القليلة الماضية، وكان مودرن فيوتشر قد دخل فى مفاوضات سابقة مع لاعب المنصورة خلال العام الماضي، غير أن الأمور توقفت بسبب مغالاة المنصورة المادية.

ويحتل مودرن فيوتشر المركز الـ 10 في جدول مسابقة الدوري برصيد 31 نقطة، بعدما خاض 23 مباراة، حيث فاز في 7 مباريات وتعادل في 11 لقاء، وتلقى الهزيمة في 5 مواجهات أخرى، وسجل لاعبو مودرن فيوتشر 22 هدفاً واستقبلت شباكهم 18.