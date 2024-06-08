شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يجهز كهربا وموديست لقيادة هجوم الأهلى بعد إصابة وسام أبو على والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعمل السويسري مارسيل كولر، المدير الفنى للنادى الأهلى، على تجهيز الثنائى محمود كهربا والفرنسى أنتونى موديست مهاجمى الفريق للمشاركة فى مباريات المارد الأحمر المقبلة بعد إصابة الفلسطينى وسام أبو على مهاجم الأهلى الأساسى.

ويستعد الاهلى لمواجهة فاركو فى السابعة مساء الجمعة المقبل باستاد برج العرب بالإسكندرية، فى اللقاء المؤجل من الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري المصري.

وقال الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الأهلي، إن التشخيص المبدئي لإصابة وسام أبو علي لاعب الفريق والذي تم بمعرفة الجهاز الطبي لمنتخب فلسطين كشف عن إصابته بالتواء في الكاحل وكدمة فى مشط القدم، ويجري اللاعب المزيد من الفحوصات الطبية خلال الساعات المقبلة للاطمئنان على حالته، وتحديد فترة غيابه والبرنامج التأهيلي الخاص به.

وأكد جاب الله تواصله المستمر مع الجهاز الطبي لمنتخب فلسطين ووسام أبو علي منذ انتهاء مباراة منتخب فلسطين ولبنان، عقب شكوى اللاعب من وجود إصابة.

وشارك وسام أبو علي لأول مرة بقميص منتخب بلاده فى المباراة التي انتهت بالتعادل السلبي ضمن التصفيات المؤهلة لمونديال 2026، وكأس آسيا 2027.

وكان أبو علي ضمن التشكيل الأساسي لمنتخب فلسطين، لكنه غادر ملعب المباراة، في الدقائق الأخيرة بعد شكواه من الإصابة.

وتعرض وسام أبو علي، مهاجم النادي الأهلي للإصابة مع منتخب فلسطين خلال مباراة لبنان أمس فى الدقيقة 90+3 التى أنتهت بالتعادل ليضمن منتخب الفدائى التأهل إلى نهائيات بطولة كأس آسيا 2027، بالإضافة إلى المرحلة الثالثة من تصفيات كأس العالم 2027.

وتعد مشاركة أبو على مع فلسطين أمام لبنان، هي الأولى لمهاجم الأهلى، مع منتخب فلسطين، وذلك بعد منحه الجنسية الرياضية من (فيفا).