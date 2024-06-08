شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يتراجع عن ضم يوسف أيمن مدافع الدحيل القطري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تراجع النادي الأهلي عن التعاقد مع يوسف أيمن مدافع نادي الدحيل القطري، ورغم أن الأخير كان مُرشحا بقوة للانتقال للقلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الصيفية التى ستنطلق بعد أسابيع قليلة، إلا أن الأهلي صرف النظر عن ضم اللاعب.

ويرغب مارسيل كولر المدير الفني للأهلي في تدعيم خط دفاعه خلال الفترة المقبلة بأكثر من صفقة محلية وأجنبية، وتم ترشيح يوسف أيمن الذي تم طرح فكرة التعاقد معه لمدة موسم على سبيل الإعارة بنية الشراء، لكن الصفقة فشلت فى النهاية.

على صعيد متصل، يخوض فريق الكرة بالنادي الأهلي مباراة ودية اليوم، السبت، أمام فريق النجوم ضمن استعدادات المارد الأحمر لمباراة فاركو المقرر لها الجمعة المقبل فى بطولة الدوري الممتاز.

ويمنح مارسيل كولر المدير الفني للفريق في ودية اليوم الفرصة اللاعبين البدلاء والعائدين من الإصابة من أجل تجهيزهم للارتباطات المقبلة.