شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق منافسات نصف نهائي بطولة بريطانيا للاسكواش بمشاركة 6 مصريين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق اليوم، السبت، منافسات الدور نصف النهائي ببطولة بريطانيا المفتوحة للاسكواش، التى تستضيفها برمنجهام خلال الفترة بين 2 إلى 9 يونيو الجاري، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 195 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات.

ونجح 6 لاعبين مصريين في التأهل لنصف النهائي، بواقع 4 سيدات وهن، نور الشربيني، نوران جوهر، نور الطيب، وهانيا الحمامي، لتضمن مصر لقب السيدات، بينما تأهل في منافسات الرجل كل من، علي فرج ومصطفى عسل.

وجاءت مباريات المصريين في نصف النهائي كالتالي:

ـ علي فرج والويلزي جويل مكين

ـ مصطفى عسل والنيوزيلندي بول كول

ـ نور الشربيني ونور الطيب

ـ نوران جوهر وهانيا الحمامي

وتحمل البطلة المصرية نور الشربيني، المصنفة الأولى عالمياً لسيدات الاسكواش، وكذلك البطل المصرى على فرج المصنف الأول للرجال، لقب البطولة عن النسخة الماضية.