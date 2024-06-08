«اهدى علينا شوية».. رسالة من تركي آل الشيخ لـ رضا عبدالعال

الشارقة - اميمة ياسر -

نقل فراس المؤذن، سكرتير موسم الرياض، رسالة من المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، إلى رضا عبدالعال، نجم الأهلي والزمالك ومنتخب مصر السابق.

وقال فراس المؤذن، في مداخلة هاتفية ببرنامج «الكورة مع فايق» المذاع عبر فضائية «إم بي سي مصر 2» مساء الجمعة: «عندي رسالة من أبوناصر للكابتن رضا عبد العال، بيقوله (إنت وحشه جدًا بس إهدى علينا شوية)».

ورد رضا عبد العال على رسالة تركي آل الشيخ، بالقول: «عينيا حاضر».

وحل رضا عبد العال ضيفًا على الإعلامي إبراهيم فايق، في برنامجه «الكورة مع فايق»، وأثارت الحلقة صدى واسع أشعل السوشيال ميديا، بعد تصريحاته على المنتخب، وانتقاده لـ اختيارات حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطني.

وقال عبد العال: «أتصدمت من أداء المنتخب ومعجبنيش كل حاجة، وفي مجاملات، وكان من المفترض أن يتم تغيير بعض اللاعبين في الشوط الأول».

وأضاف نجم الأهلي والزمالك السابق: «المفروض كنا نقضي على الفرقة دي خالص ونجيب التالت والرابع من الشوط الأول فرقة بوركينا مكنتش شايفة خالص، ومش واقفة على رجليها»، لافتًا إلى أن منتخب مصر لم يلعب جيدًا سوى أول 7 دقايق فقط.

وعن أداء اللاعبين في المباراة، قال عبد العال: «اللعب بـ 3 ورا في خط الدفاع، كان قرار خاطئ ومفيش ولا لاعب فيهم بيعرف يطلع بالكورة، بما فيهم محمد عبد المنعم».