صحيفة: الأهلي يتراجع عن ضم مدافع الدحيل القطري

الشارقة - اميمة ياسر -

ذكرت صحيفة "اليوم السابع" أن النادي الأهلي تراجع عن التعاقد مع يوسف أيمن مدافع نادي الدحيل القطري.

وكان يوسف أيمن مُرشحا بقوة للانتقال للقلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الصيفية التى ستنطلق بعد أسابيع قليلة، إلا أن الأهلي صرف النظر عن ضم اللاعب، وفقا للصحيفة.

ويرغب المدرب السويسري، مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، في تدعيم خط دفاعه خلال الفترة المقبلة بأكثر من صفقة محلية وأجنبية، وتم ترشيح يوسف أيمن الذي تم طرح فكرة التعاقد معه لمدة موسم على سبيل الإعارة بنية الشراء، لكن الصفقة فشلت فى النهاية.

وفي السياق، يخوض الأهلي مباراة ودية اليوم، السبت، أمام فريق النجوم ضمن استعدادات المارد الأحمر لمباراة فاركو المقرر لها الجمعة المقبل فى بطولة الدوري الممتاز.

وسيمنح مارسيل كولر المدير الفني للفريق في ودية اليوم الفرصة اللاعبين البدلاء والعائدين من الإصابة من أجل تجهيزهم للارتباطات المقبلة.