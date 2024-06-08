الامارات | تونس تحتضن غدا المحطة الثانية لكأس رئيس الدولة للخيول العربية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يحتضن مضمار قصر السعيد في تونس يوم غد أولى الجولات العربية والمحطة الثانية لسلسلة سباقات كأس رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة. ويشهد سباق المحطة التونسية الذي يقام ضمن (الفئة الأولى) لمسافة 2000 متر على الأرضية الرملية مشاركة 20 خيلا تمثل نخبة مرابط الخيل العربي في تونس والمخصصة من عمر 4 سنوات فما فوق..

وتضم القائمة المشاركة مجموعة مميزة من الخيول هي: (خدام بطل النسختين الماضيتين، اسكندر، ازمير، يعقوب، لحن الكروان، ليمار قريش، لاعتاب، لاسفيغاس، منجز البيبان، لديب، نافح، موصان، نصري، أسد الصحراء، نار شلغوه ، نسيم الوسط، نصر البيبان، نمس، العتعات ). من جهته قال فيصل الرحماني مشرف عام سلسلة سباقات كأس رئيس الدولة للخيول العربية: "نولي أهمية كبيرة لتعزيز مسيرة نجاحات سباقات الكأس الغالية ومضاعفتها في كافة المضامير العالمية والعربية المعتمدة بأجندتها في كل عام".