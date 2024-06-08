موعد مباراة بلجيكا ولوكسمبورج الودية والقنوات الناقلة

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد منتخب بلجيكا، لمواجهة قوية مساء اليوم السبت، وذلك حين يصطدم مع نظيره منتخب لوكسمبورج وديًا على أرضية ملعب استاد الملك بودوان.

موعد مباراة بلجيكا ولوكسمبورج

من المقرر أن تنطلق صافرة مباراة منتخب بلجيكا و منتخب لوكسمبورج الودية يوم السبت الموافق 8 يونيو 2024.

وتذاع مباراة بلجيكا ولوكسمبورج beIN Sports HD 1 English.

وأعلنت إدارة قنوات بي ان سبورت عن تعيين المعلق عصام الشوالي للتعليق على أحداث مباراة منتخب بلجيكا ضد منتخب لوكسمبورج الودية.

في سياق متصل أعلن دومينيكو تيديسكو مدرب منتخب بلجيكا أن كوين كاستيلز، سيكون الحارس الأول لفريقه المشارك في بطولة كأس أوروبا التي تستضيفها ألمانيا، بعد استبعاد تيبو كورتوا حارس مرمى ريال مدريد الإسباني من القائمة.

ويتنافس المنتخب البلجيكي ضمن المجموعة الخامسة بالدور الأول لـ"يورو 2024" التي تقام في الفترة من 14 يونيو الجاري حتى 14 يوليو المقبل، برفقة منتخبات سلوفاكيا ورومانيا وأوكرانيا.

وقرر تيديسكو عدم استدعاء كورتوا، حارس مرمى ريال مدريد، للقائمة رغم تعافيه من الإصابة البالغة التي تعرض لها في الرباط الصليبي للركبة، وحراسة عرين "لوس بلانكوس" أمام بوروسيا دورتموند الألماني في نهائي دوري أبطال أوروبا، يوم السبت.