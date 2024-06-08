بايرن ميونخ يدرس الإطاحة بستة من نجومه الأساسين في الصيف

ياسر رشاد - القاهرة - فجرت تقارير صحفية اليوم السبت مفأجاة قوية بشأن قرار نادي بايرن ميونخ بشأن بيع عدد من نجومه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

إقرأ أيضاً..

وبحسب شبكة سكاي سبورتس فإن إدارة نادي بايرن ميونخ تواصلت لقرار بعرض 6 لاعبين للبيع خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وأشارت الصحيفة أن إدارة البافاري ستعرض كل من جوشوا كيميتش هدف برشلونة وريال مدريد في المريكاتو، إلي جانب كل من الهولندي ماتياس دي ليخت، سيرجي جنابري، ليون جوريتسكا، كومان، ونصير المزراوي.

ويذكر أن بايرن ميونخ خسر لقب الدوري الألماني لصالح فريق باير ليفركوزن، كما أنه ودع بطولة دوري أبطال أوروبا من الدور نصف النهائي على يد ريال مدريد الإسباني.