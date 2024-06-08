مالية كفر الزيات يضم بلحة وفايز استعداداً للموسم الجديد

ياسر رشاد - القاهرة - نجح فريق مالية كفر الزيات تحت قيادة عبدالناصر محمد المدير الفني في التعاقد مع محمد فايز لاعب الحمام لمدة 3 مواسم لتدعيم صفوف الفريق بالموسم الجديد بالقسم الثاني ب.

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وقع اللاعب علي عقود انتقاله لفريق المالية في حضور عبدالناصر محمد المدير الفني، وجلال أبو عوف المشرف العام، ووائل سعيد مدير التعاقدات.

واللاعب يجيد اللعب في خط الوسط والدفاع وسبق له اللعب في ناشئين النادي الأهلي قبل الإنتقال لفريق الحمام.

ويسعي فريق المالية لتدعيم صفوفه للموسم الجديد للمنافسة علي الصعود للدوري الممتاز، حيث ضم محمد بلحة لاعب الشرقية في أولي صفقاته، لتدعيم خط الدفاع، استعداداً للموسم الجديد بالقسم الثاني ب.

وقع اللاعب علي عقود التعاقد لمدة 3 مواسم في صفقة انتقال حر، ويجيد "بلحة" اللعب في مركز الدفاع، وسبق له اللعب في صفوف المصرية للإتصالات، وجولدي، وأبو كبير والسرو، ومؤخراً نادي الشرقية.

ويحاول مجلس إدارة مالية كفر الزيات المنافسة على الصعود لدورى المحترفين في الموسم المقبل في ظل المنافسة الصعبة التي ستكون خلال الموسم المقبل .

من ناحيه آخر، أعلن نادي ماليه كفر الزيات بشكل رسمي عن تعاقده مع المدرب عبد الناصر محمد المدير الفني السابق للانتاج الحربي، خلفاً منير عقيلة .

ويضم الجهاز الفني للفريق بالموسم الجديد: جلال أبو عوف المشرف العام علي الكرة، عبدالناصر محمد مديراً فنياً، مصطفي عسكر مدرب عام، وليد البشكار مدرب،عبدالرؤوف عيد مدرب حراس المرمي .

ويضم الجهاز الإداري كلا من : رمضان ليله مدير إداري ، ياسين علوان إداري ، وائل سعيد مدير التعاقدات .

ويضم الجهاز الطبي كلا من : دكتور محمد الخولي رئيس الجهاز الطبي، عبدالمنعم زيان طبيب، محمد عاطف طبيب .

وتسعي اداراة المالية لتكوين فريق قوي قادر علي المنافسة للصعود لدوري المحترفين خاصة ان الفريق كان قريبا الموسم المنتهي من الصدارة.

وسبق وأن، صرح علاء شاهين المدير التنفيذي لنادي مالية كفر الزيات أن مجلس الإدارة لم يعلم حتى الآن سبب استقالة منير عقيلة المدير الفني للفريق عن القيادة الفنية في أخر مواجهات دوري القسم الثاني ب أمام المنصورة الأربعاء المقبل .

وأضاف شاهين أن منير عقيله مدرب كبير ومميز وكانت نتائجه رائعة ، مؤكدا أن الإدارة تتمنى له التوفيق فيما هو قادم .