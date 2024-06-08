استعدادات النصر مستمرة لموقعة بيراميدز بالكأس

ياسر رشاد - القاهرة - يستكمل اليوم السبت الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر بقيادة عبدالحميد علي ميدو، سلسلة مبارياته الودية بمواجهة المقاولون العرب، في السادسة والنصف مساءًا على ستاد عثمان احمد عثمان، استعداداً للموسم القادم ولمواجهة بيراميدز في دور الـ32 ببطولة كأس مصر.

وخاض فريق النصر عدة مباريات ودية استعداداً لمواجهة بيراميدز بكأس مصر، أولى المباريات أمام الداخلية انتهت بفوز الأخير بثلاثة أهداف مقابل هدفين، والثانية أمام المصري البورسعيدي والتي انتهت بفوز الأخير بهدفين مقابل هدف ، الثالثة أمام بروكسي وانتهت بالتعادل السلبي في تجربة مفيدة وقوية لأبناء مصر الجديدة اطمان خلالها الجهاز الفني على جميع اللاعبين.

وخاض فريق النصر مباراة ودية أمام الزمالك، حيث انتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، حيث تقدم الزمالك عن طريق مهاب ياسر ونجح سيد شعبان في تسجيل هدف التعادل للنصر من تمريرة لعبد الرحمن وكان النصر قريب من تسجيل الهدف الثاني من تسديدة لمحمود عيد بلية منعتها العارضة من دخول المرمي كما أهدر ميسي فرصة محققه لتسجيل هدف وفي الشوط الثاني أحرز محمد عاطف الهدف الثاني للزمالك وقبل نهاية المباراة أحرز عبدالله السعيد الهدف الثالث.

وخاض النصر بقيادة عبد الحميد علي ميدو المدير الفني و محمد عبدالفتاح كفتة رئيس الجهاز مباراة ودية على ملعبه

أكد عبدالحميد علي ميدو المدير الفني لفريق النصر أن مباراة النصر أمام الزمالك والتي انتهت بفوز الزمالك 1/3 كانت تجربة مفيدة للنصر استعدادا لمواجهة بيراميدز وأن اللاعبين ظهروا بمستوي جيد وكان النصر قريب من التقدم في النتيجه لولا العارضه التي تصدت لسديدة محمود عيد بلية والتسرع وقلة الخبر في أكثر من كرة وان الزمالك نجح في تسجيل الهدف الثاني والثالث وسط حالة من السرحان بين مدافعي النصر.

فيما قال محمد عبد الفتاح كفته رئيس الجهاز الفني أن المباراة جاءت قوية أمام فريق من أفضل الفرق في افريقيا الشوط الأول كان سيجال بين الفريقين والشوط الثاني كان النصر قريب من تسجيل أهداف ولكن الاحتكاك جاء قوي بصرف النظر عن النتيجة لإكساب اللاعبين الخبرات والتعود على المباريات القوية .