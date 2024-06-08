الاهلي يحسم موقف الثلاثي الأجنبي من الرحيل عن الفريق

حسم مسئولو النادي الاهلي موقف ثلاثة لاعبين أجانب من الرحيل عن الفريق الأحمر بنهاية الموسم الجاري، وذلك في ظل خطة النادي للمرحلة القادمة.

واستقر مسئولو الاهلي على رحيل الثنائي الأجنبي المحترف محمد الضاوي كريستو والفرنسي أنتوني موديست بسبب عدم القناعة بمستواهم الفني من وجهة نظر كولر.

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كما أبدى السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي موافقته المبدئية على رحيل الدولي المالي أليو ديانج؛ وذلك في حال تلقيه عرضًا مناسبًا للرحيل عن الفريق الأحمر.

وفيما يخص ملف الصفقات الجديدة فقد اقترب مسئولو المارد الأحمر من ضم 3 صفقات جديدة وهم الدولي المغربي يحيى عطية الله، ويوسف أيمن لاعب الدحيل القطري، وزين الدين بلعيد لاعب اتحاد العاصمة الجزائري.

ويواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي أداء تدريباته؛ استعدادًا لمواجهة نظيره فاركو يوم 14 يونيو الجاري، ضمن مباريات الدوري المصري الممتاز.

ويحتل النادي الاهلي المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 33 نقطة، حصدها الفريق الأحمر من 15 مباراة.