جلسة حاسمة بين جوميز وإدارة الزمالك

يعقد البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة حاسمة مع مجلس إدارة الفريق الأبيض خلال الفترة القادمة.

ويعقد جوميز جلسة مع مجلس إدارة نادي الزمالك بقيادة حسين لبيب؛ وذلك من أجل مناقشة احتياجات الفريق خلال الفترة القادمة.

اقرأ أيضًا: الزمالك يحسم مصير عواد وصبحي وموقف جوميز من الصفقات الجديدة

ومن المقرر أن يناقش جوميز مع إدارة الزمالك ملف الصفقات الجديدة، واللاعبين الذين ينوي ضمم في الميركاتو الصيفي القادم، كذلك ملف اللاعبين الذين تنتهي عقودهم خلال الفترة القادمة.

كما يناقش جوميز مع إدارة الزمالك ملف الراحلين عن الفريق في الميركاتو الصيفي القادم، خاصة وأنه ينوي تدعيم الفريق الأبيض ببعض الصفقات المميزة في بعض المراكز التي تعاني من نقص.

ويواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أداء تدريباته استعدادًا لمواجهة نظيره سيراميكا كيلوباترا يوم 14 يونيو الجاري، ضمن مباريات بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويحتل نادي الزمالك المركز الثاني عشر بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز هذا الموسم، برصيد 28 نقطة، وذلك بعد خوضه 17 نقطة.