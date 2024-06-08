موقف إمام عاشور من مباراة مصر ضد غينيا بيساو

تعافى إمام عاشور، لاعب منتخب مصر من الإصابة التي لحقت به في مباراة بوركينا فاسو الماضية، وخرج على إثرها كبديلًا في الشوط الثاني.

وكان إمام عاشور قد غادر مباراة بوركينا فاسو الماضية وهو مصاب ليدفع حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر بأكرم توفيق كبديل له.

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وتعافى إمام عاشور نهائيًا من الإصابة التي لحقت به، حيث أصبح جاهزًا للمشاركة في مباراة غينا بيساو القادمة، ضمن مباريات الجولة الرابعة من تصفيات كأس العالم.

ومن المقرر أن يلتقي منتخب مصر نظيره غينيا بيساو يوم 10 يونيو الجاري في المباراة التي تلعب خارج الديار، في الجولة الرابعة من دور المجموعات لتصفيات كأس العالم 2026.

وكان منتخب مصر قد حقق الفوز على بوركينا فاسو بهدفين لهدف أحرزهما محمود تريجيه، ليبتعد منتخب مصر بصدارة المجموعة برصيد تسع نقاط، حصدها من الفوز في ثلاث مباريات.