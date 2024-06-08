الزمالك يضم نجم الجونة

كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن ضم نادي الزمالك صفقة جديدة في الميركاتو الصيفي القادم، وذلك في إطار خطة النادي لضم بعض الصفقات الجديدة.

وقال شوبير في تصريحات تليفزيونية: “الزمالك حصل على توقيع أيمن موكا، لاعب نادي الجونة رسميًا، وأمر قيد اللاعب من عدمه لم يتضح حتى الآن بسبب أزمة القيد المفروضة على النادي”.

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وأضاف: “أيمن موكا لاعب مميز جدًا، وقدم موسمًا جيدًا مع الجونة حتى الآن، وهو من اللاعبين المتألقين في الدوري الممتاز هذا الموسم”.

واختتم: “الزمالك لم يتفاوض مع أي لاعبين أجانب في الميركاتو الصيفي الحالي؛ وذلك بسبب أزمة القيد المفروضة على النادي”.

ويحتل نادي الزمالك المركز الثاني عشر بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز هذا الموسم، برصيد 28 نقطة، وذلك بعد خوضه 17 نقطة.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك قد حقق لقب الكونفيدرالية الإفريقية، وذلك بعد الفوز على فريق نهضة بركان المغربي في المباراة النهائية بهدف أحمد حمدي.