بالأسماء.. 4 صفقات نارية لـ الاهلي في الميركاتو الصيفي

دخل مسئولو النادي الاهلي موسم الانتقالات الصيفية الجارية بكل قوة، حيث يرغب السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأحمر بضم عدد من الصفقات المميزة.

واقترب مسئولو النادي الاهلي من حسم ضم الدولي الجزائري زين الدين بلعيد لاعب اتحاد العاصمة الجزائري لتدعيم خط الدفاع، كما اقتربوا من ضم يوسف أيمن لاعب الدحيل القطري.

اقرأ أيضًا: شوبير يعلنها: رفع اسم معلول من قائمة الاهلي واقتراب حسم 3 صفقات وهذا موقف الأجانب

وتأتي ثالث الصفقات التي اقترب مسئولو النادي الاهلي من ضمها في الميركاتو الصيفي القادم هو اللاعب يحيى عطية الله، المحترف بالدوري الروسي.

فيما تأتي رابع الصفقات التي يتفاوض معها مسئولو الاهلي في الميركاتو الصيفي القادم هو اللاعب البوركنيابي محمد كوناتيه، وذلك لتدعيم مركز قلب الهجوم خاصة بعد الاستقرار على رحيل الفرنسي أنتوني موديست.

واستقر مسئولو الاهلي على رحيل التونسي محمد الضاوي كريستو، لاعب الفريق الأول في الميركاتو الصيفي القادم، وذلك بسبب عدم القناعة بمستواه الفني.

ويواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي أداء تدريباته؛استعدادًا لمواجهة نظيره فاركو المقرر لها يوم 14 يونيو الجاري، ضمن مباريات بطولة الدوري المصري الممتاز.