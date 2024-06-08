كيف يستعد الزمالك خلال فترة التوقف الدولي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

يشهد عشاق الساحرة المستديرة خلال الأيام الجارية فترة توقف دولي تشهد مباريات دولية رسمية وأخرى ودية بين المنتخبات.

وتأتي فترة الانتقالات الجارية بعد انتهاء الموسم 2023/2024؛ إذ يحصل اللاعبون على قسط من الراحة في المقابل يشارك بعضهم مع منتخباتهم.

وبدأت فترة التوقف الحالية بشكل رسمي يوم 3 يونيو الجاري على أن تستمر حتى يوم 11 المقبل؛ حيث خاض المنتخب الوطني مباراة استضاف بها نظيره بوركينا فاسو يوم الخميس الماضي وانتهت بفوزه بهدفين مقابل هدف.

ويستعد المنتخب الوطني حاليًا ليحل ضيفًا على نظيره غينيا بيساو يوم الإثنين المقبل.

وهي الفترة التي تستغلها الأندية في مصر للتجهيز والتحضير في ظل استمرار منافسات موسم 2023/2024.

ويخوض فريق الزمالك تدريباته اليومية في مقر ناديه؛ حيث فاز بالمباراة الودية الأولى التي جمعته بنظيره النصر ـ أحد فرق القسم الثاني ـ يوم الثلاثاء الماضي بنتيجة 3-1.

وسجل ثلاثية الزمالك كل من: مهاب ياسر في الدقيقة 13، محمد عاطف في الدقيقة 77، وعبد الله السعيد في الدقيقة 86، بينما سجل للنصر سيد شعبان في الدقيقة 41.

وبدأ المدير الفني البرتغالي لفريق الزمالك، جوزيه جوميز، المباراة بتشكيل مكون من: عمر عبد العزيز، عمر جابر، أحمد رفاعي، أحمد عاطف، عبد الرحمن علي، محمد أشرف "روقا"، سيف جعفر، أحمد عبد الرحيم "إيشو"، سيد عبد الله "نيمار"، مهاب ياسر وناصر منسي.

وفي الشوط الثاني بدأ الزمالك بتشكيل مكون من: عمر عبد العزيز، أحمد رفاعي، عبد الرحمن علي، أحمد عبد الرحيم ايشو، سيد عبد الله نيمار، عبد الله السعيد، نبيل عماد دونجا، يوسف إبراهيم "أوباما"، مصطفى شلبي، إبراهيما نداي، محمد صلاح.

وخاض فريق الزمالك مباراة ودية أمس الجمعة مع نظيره البنك الأهلي انتهت بالتعادل بثلاثة أهداف لكل فريق.

وسجل ثلاثية الزمالك كل من: محمد أشرف "روقا" من ركلة جزاء بالدقيقة 43، يوسف أوباما بالدقيقة 55 وحازم أسامة بالدقيقة 84 فيما سجل ثلاثية البنك الأهلي كل من: محمد هلال من ركلة جزاء بالدقيقة 3، محمود قاعود بالدقيقة 67 و إسحاق يعقوبو بالدقيقة 71.

ودخل الزمالك المباراة بتشكيل مكون من: محمود الشناوي، عمر جابر، عبد الرحمن علي، مصطفى الزناري، سيد عبد الله، نبيل عماد دونجا، محمد أشرف "روقا"، أحمد عبد الرحيم "إيشو"، مصطفى شلبي، يوسف أوباما، ناصر منسي.

وفي الشوط الثاني بدأ الزمالك بتشكيل مكون من:عمر عبد العزيز، محمد عاطف، السيد الغديري، عبد الرحمن علي، أيمن الجزار، سيف فاروق جعفر، محمد أشرف "روقا"، يوسف أوباما، سيد عبد الله "نيمار"، إبراهيما نداي، مصطفى شلبي.

ويستعد الزمالك لمواجهة سيراميكا كليوباترا في الدوري يوم الجمعة 14 يونيو الجاري.

ويحتل فريق الزمالك قبل فترة التوقف الدولي المركز 12 بجدول الترتيب برصيد 28 نقطة بفارق نقطة عن الإسماعيلي صاحب المركز 13 ونقطتين عن الجونة صاحب المركز 11.

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