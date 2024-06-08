كيف يستعد الأهلي خلال فترة التوقف الدولي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

يشهد عشاق الساحرة المستديرة خلال الأيام الجارية فترة توقف دولي تشهد مباريات دولية رسمية وأخرى ودية بين المنتخبات.

وتأتي فترة الانتقالات الجارية بعد انتهاء الموسم 2023/2024؛ إذ يحصل اللاعبون على قسط من الراحة في المقابل يشارك بعضهم مع منتخباتهم.

وبدأت فترة التوقف الحالية بشكل رسمي يوم 3 يونيو الجاري على أن تستمر حتى يوم 11 المقبل؛ حيث خاض المنتخب الوطني مباراة استضاف بها نظيره بوركينا فاسو يوم الخميس الماضي وانتهت بفوزه بهدفين مقابل هدف.

ويستعد المنتخب الوطني حاليًا ليحل ضيفًا على نظيره غينيا بيساو يوم الإثنين المقبل.

وهي الفترة التي تستغلها الأندية في مصر للتجهيز والتحضير في ظل استمرار منافسات موسم 2023/2024.

ويخوض فريق الأهلي تدريباته بصورة يومية على ملعب التتش، بعد الراحة التي حصل عليها، وفقًا للبرنامج التدريبي الذي حدده المدير الفني السويسري للفريق مارسيل كولر خلال فترة التوقف بسبب الأجندة الدولية.

ويستعد الأهلي لمواجهات الدوري الممتاز، والتي تبدأ بمواجهة فاركو يوم ١٤ يونيو الجاري.

ويحتل فريق الأهلي قبل فترة التوقف المركز الثامن برصيد 33 نقطة بفارق الأهداف عن طلائع الجيش صاحب المركز التاسع ونقطة عن سيراميكا كليوباترا صاحب المركز السابع.

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