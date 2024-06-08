الإصابات تضرب لاعبي الأهلي والزمالك خلال التوقف الدولي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

تعرض عدد من لاعبي الأهلي والزمالك خلال فترة التوقف الجارية لإصابات قبل استئناف المنافسات خلال الأيام القليلة المقبلة.

وبدأت فترة التوقف الدولي الحالية بشكل رسمي يوم 3 يونيو الجاري على أن تستمر حتى يوم 11 المقبل؛ حيث خاض المنتخب الوطني مباراة استضاف بها نظيره بوركينا فاسو يوم الخميس الماضي وانتهت بفوزه بهدفين مقابل هدف.

ويستعد المنتخب الوطني حاليًا ليحل ضيفًا على نظيره غينيا بيساو يوم الإثنين المقبل.

وتعرض خلال فترة التوقف الدولي لاعب الأهلي وسام أبو علي لإصابة خلال مشاركته مع منتخب فلسطين ولبنان بالتصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لكأس العالم وكأس آسيا.

وأوضح طبيب فريق الأهلي، أحمد جاب الله، في تصريحات أوردها عنه الموقع الرسمي للأهلي، أمس الجمعة، أن نتائج التشخيص الذي تم بمعرفة الجهاز الطبي لمنتخب فلسطين كشف عن إصابة اللاعب بالتواء في الكاحل وكدمة في مشط القدم.

وأشار طبيب الأهلي، إلى أن اللاعب سيخضع لمزيد من الفحوصات الطبية خلال الساعات المقبلة للاطمئنان على حالته، وتحديد فترة غيابه والبرنامج التأهيلي الخاص به.

ويستعد الأهلي لمواجهات الدوري الممتاز، والتي تبدأ بمواجهة فاركو يوم ١٤ يونيو الجاري.

ويحتل فريق الأهلي قبل فترة التوقف المركز الثامن برصيد 33 نقطة بفارق الأهداف عن طلائع الجيش صاحب المركز التاسع ونقطة عن سيراميكا كليوباترا صاحب المركز السابع.

وتعرض كذلك ثنائي فريق الزمالك مصطفى الزناري ومحمد عاطف لإصابة خلال مشاركتهما مع ناديهما أمام نظيره البنك الأهلي في مباراة ودية مساء يوم أمس.

وأوضح محمد أسامة، رئيس الجهاز الطبي في الزمالك، في تصريحات أوردها الموقع الرسمي لناديه عقب المباراة، أن الزناري قد تعرض لإجهاد في العضلة الخلفية خلال ودية البنك الأهلي لذا فضّل عدم المجازفة باللاعب وتم استبداله على الفور.

ونوه رئيس الجهاز الطبي لفريق الزمالك، أن محمد عاطف تعرض لإصابة بكدمة في الركبة خلال ودية اليوم وحالته مطمئنة.

ويستعد الزمالك لمواجهة سيراميكا كليوباترا في الدوري يوم الجمعة 14 يونيو الجاري.

ويحتل فريق الزمالك قبل فترة التوقف الدولي المركز 12 بجدول الترتيب برصيد 28 نقطة بفارق نقطة عن الإسماعيلي صاحب المركز 13 ونقطتين عن الجونة صاحب المركز 11.

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