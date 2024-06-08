شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يعلن فشل المحاولات الودية لحل أزمة مستحقات التونسي رامي البدوي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر مسئول بالنادي المصري أن جميع المحاولات الودية لتسوية مستحقات التونسي رامي البدوي لاعب النادي السابق، فشلت فى تحقيق أهدافها، موضحاً أن اللاعب متمسك بمستحقاته كاملة، وبات النادي ملزماً بسداد قيمة الغرامة قبل 20 يونيو الجاري، حتى لا يتم منع المصري من المشاركة فى البطولات الأفريقية.

وقال المصدر فى تصريحات لـ"الخليج 365"، إن مجلس إدارة المصري يناشد محافظ بورسعيد التدخل لحل الأزمة، والمساهمة فى إنهاء إيقاف القيد حتى يتمكن النادي من المشاركة فى بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية المقبلة، بعدما أنهى الدور الأول في وصافة الدوري.

في سياق آخر، أتم الجهاز الإداري للفريق الأول للكرة بالنادي المصري بقيادة محمود جابر الاتفاق مع مسئولي فريق النصر الليبي، متصدر المجموعة الأولى والمتأهل للدورة السداسية لتحديد بطل الدوري، على إقامة مباراة ودية تجمع ما بين الفريقين وذلك في تمام الساعة الرابعة والنصف عصر الاثنين المقبل، على ستاد الكلية الحربية بالقاهرة.

تأتي تلك المباراة ضمن استعدادات المصري لمباراته بالجولة السادسة والعشرين من الدوري والتي تجمعه بنظيره فريق الزمالك والمقرر اقامتها في السابعة مساء الاثنين الموافق السابع عشر من يونيو الجاري على ستاد برج العرب.

كانت مباراة الدور الأول بين المصري والزمالك، قد انتهت بفوز الفريق البورسعيدي بهدف نظيف، ويحتل النادى المصرى المركز الثانى فى مسابقة الدورى برصيد 39 نقطة، حصدها الفريق البورسعيدى، بعدما خاض 24 مباراة، حيث فاز المصرى فى 11 مواجهة وتعادل فى 6 لقاءات وخسر 7 أخرى، وسجل لاعبو المصرى 24 هدفاً واستقبلت شباكهم 31.