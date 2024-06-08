شكرا لقرائتكم خبر عن يارا حسام حسن تحتفل مع والدها ومحمد صلاح بفوز المنتخب على بوركينا فاسو..صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفلت يارا حسام حسن مع والدها ونجوم المنتخب بالفوز الرسمي الأول لمنتخب الفراعنة تحت قيادة والدها العميد حسام حسن، الذي حققه بالفوز على منتخب بوركينا فاسو، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت المنتخبين الخميس الماضي باستاد القاهرة الدولي، ضمن مواجهات الجولة الثالثة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.



يارا والعميد وصلاح

ونشرت يارا، عبر حسابها على انستجرام، صورا لها مع والدها العميد وعدد من نجوم المنتخب على رأسهم محمد صلاح ومحمد الشناوي وتريزيجيه، وأيضا مع شقيقتها وبعض المقربين، صحبتها بتهنئة المنتخب على الفوز قائلة: "ألف مبروك للفراعنة".



يارا وسيلفي مع والدها وتريزيجيه

وتتوجه بعثة منتخب مصر الأول بقيادة حسام حسن إلى غينيا بيساو، اليوم السبت، استعدادا لمواجهة منتخب بلادها بعد غد الاثنين في إطار الجولة الرابعة من تصفيات أفريقيا المؤهلة لنهائيات كأس العالم.

وفاز المنتخب الوطني علي نظيره بوركينا فاسو بهدفين مقابل هدف في الجولة الثالثة من التصفيات التي أقيمت مساء أمس الأول، الخميس، ويسعى الفراعنة للفوز في اللقاء المقبل لمواصلة اعتلاء صدارة المجموعة والاقتراب من حلم كأس العالم وتقام مباراة منتخب مصر القادمة أمام غينيا بيساو ملعب استاد "24 سبتمبر" في تمام السابعة مساء الاثنين، بتوقيت القاهرة.



يارا تتوسط العميد وصلاح

ويتصدر منتخب مصر المجموعة الأولى بتصفيات كأس العالم برصيد 9 نقاط، وكان المنتخب الوطني تمكن من تحقيق الفوز في أول جولتين بالتصفيات، على حساب منتخب جيبوتي في الجولة الأولى بستة أهداف دون مقابل، والفوز على سيراليون في الجولة الثانية بهدفين دون مقابل، قبل الفوز على بوركينا فاسو بإستاد القاهرة.



يارا وجنا حسام حسن مع العميد وصلاح



يارا وحضن أبوي مع والدها بعد الفوز على بوركينا



تريزيجيه يتوسط العميد وابنته يارا