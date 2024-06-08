شكرا لقرائتكم خبر عن علي فرج ونور الطيب رحلة حب من الملعب الزجاجي إلى منصات التتويج.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - "وراء كل بطل عظيم امرأة عظيمة".. خطف ثنائي الاسكواش المصري علي فرج المصنف الأول عالمياً لرجال الاسكواش، وزوجته نور الطيب المصنفة الخامسة، الأنظار من جديد وذلك على هامش مشاركتهما في بطولة بريطانيا المفتوحة للاسكواش، التى تستضيفها برمنجهام خلال الفترة بين 2 إلى 9 يونيو الجاري، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 195 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات.



علي فرج



علي فرج (2)



نورالطيب

وتعرض علي فرج للإصابة في مباراته الأولى بالبطولة أمام عمر مسعد، ليضطر إلى وضع واقي للوجه في المباراة التالية، وأظهرت الكاميرا نور الطيب زوجة البطل المصري خلال قيامها بتثبيت القناع الواقي للوجه لزوجها قبل مباراته في الدور التمهيدي الثاني بالبطولة.

وسبق وتوج علي فرج ونور الطيب ببطولة أمريكا المفتوحة للاسكواش، والتي تعد أحد أكبر البطولات في اللعبة ليكونا أول زوجين يتوجان بلقب واحد فى نفس الرياضة.

كما توج علي فرج ونو رالطيب ببطولة مانشستر المفتوحة للاسكواش العام الماضي، كثاني بطولة سوياً ضمن سلسلة بطولات رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش.