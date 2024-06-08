شكرا لقرائتكم خبر عن معسكرات داخلية وخارجية.. اللجنة الأولمبية تتابع خطط الاستعداد لأولمبياد باريس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتابع اللجنة الأولمبية المصرية ، بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة، آخر الاستعدادات الخاصة بالاتحادات الرياضية المشاركة فى أولمبياد باريس 2024 التي تقام خلال الفترة من 26 يوليو إلى 11 أغسطس 2024.

وقال المهندس ياسر إدريس، رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، إن اللجنة تواصل عقد اجتماعات بشكل مكثف مع رؤساء الاتحادات الرياضية لمتابعة آخر الاستعدادات قبل المشاركة في أولمبياد باريس، حيث وصل عدد اللاعبين المصريين المتأهلين حتى الآن 144 لاعبا ولاعبة، وهو رقم قياسي لم يتحقق من قبل على مدار تاريخ مشاركات الفراعنة في الأولمبياد.

وأضاف رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، أن إقامة المعسكرات الداخلية والخارجية للاعبين المتأهلين للأولمبياد أمر مهم للغاية، يمنحنهم مزيدا من التركيز ويرفع من المستوى الفني والبدني مما يجعلهم في كامل جاهزيتهم قبل انطلاق أولمبياد باريس 2024.

واختتم المهندس ياسر إدريس تصريحاته قائلا، إن مجلس إدارة اللجنة الأولمبية يعمل بالتنسيق مع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، على تذليل أي عقبات قد تواجه البعثة المصرية قبل المشاركة في المحفل الأولمبي بباريس.

ويخوض منتخب المصارعة معسكرات وبطولات دولية بكرواتيا والمجر وبولندا، كما يتواجد منتخب التايكوندو في معسكر إعداد دولي بكوريا الجنوبية فيما يخوض لاعبو منتخبات الأثقال والجمباز والملاكمة معسكرات داخلية فيما يستعد منتخب كرة اليد في إقامة معسكرات دولية مع خوض مباريات قوية مع أبطال القارة العجوز، ويخوض منتخب الرماية بطولات ومعسكرات دولية بألمانيا كما يقيم الجودو معسكرات دولية باليابان كما يخوض منتخب الخماسي الحديث معسكرا وبطولة العالم بالصين كما يخوض منتخب السلاح بطولة أفريقيًا بالمغرب مع إقامة معسكرات دولية.