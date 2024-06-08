شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد ودية الأهلي والنجوم.. وموقف كولر من إذاعتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفض مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، إذاعة مباراة النجوم الودية المقرر لها السادسة مساء اليوم، السبت، باستاد التتش، استعداداً للارتباطات المقبلة محلياً وأفريقياً، ويستعد الأهلي لمباراة فاركو المقرر لها الجمعة المقبل فى الدوري الممتاز.

وينوي كولر خوض مباراة النجوم الودية اليوم بتشكيل يضم اللاعبين البدلاء والعائدين من الإصابة، وكذلك بعض اللاعبين الصاعدين، نظراً لغياب عدد كبير من اللاعبين فى المنتخبات المختلفة.

من ناحية أخرى، تراجع الأهلي عن التعاقد مع يوسف أيمن مدافع نادي الدحيل القطري، ورغم أن الأخير كان مُرشحا بقوة للانتقال للقلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الصيفية التى ستنطلق بعد أسابيع قليلة، إلا أن الأهلي صرف النظر عن ضم اللاعب.

ويرغب مارسيل كولر المدير الفني للأهلي في تدعيم خط دفاعه خلال الفترة المقبلة بأكثر من صفقة محلية وأجنبية، وتم ترشيح يوسف أيمن الذي تم طرح فكرة التعاقد معه لمدة موسم على سبيل الإعارة بنية الشراء، لكن الصفقة فشلت فى النهاية.