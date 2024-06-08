شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة مرتقبة بين كريم هنداوى ومسئولى الزمالك للعودة إلى كوماندز اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد مسئولو نادى الزمالك جلسة، خلال الأيام القليلة المقبلة، مع كريم هنداوى حارس الفريق السابق لكرة اليد، والمحترف فى صفوف الصفا السعودى، عقب وصوله إلى القاهرة من أجل فتح باب العودة مجددا لصفوف كوماندز اليد لتدعيم الفريق فى الموسم الجديد.

وفتح مسئولو الزمالك خط اتصال مع هنداوى عقب انتهاء الموسم، وسط ترحيب اللاعب لعقد جلسة للاتفاق على كافة تفاصيل العودة لصفوف الفريق الأبيض مجددا.

ويسعى مسئولو نادى الزمالك لتصحيح المسار فى فريق رجال كرة اليد بالموسم الجديد بعد خسارة جميع البطولات المحلية والأفريقية بالموسم المنقضي.

ونجح مسئولو نادى الزمالك فى الاتفاق بشكل نهائى على تجديد تعاقد اللاعب مازن رضا لمدة 3 مواسم من أجل الحفاظ على وجود اللاعب بالموسم الجديد فى ظل اهتمام بعض الأندية فى الحصول على خدماته.

ووجه الزمالك الشكر لعدد من اللاعبين الذين لم يحققوا المستوى المطلوب هذا الموسم وهم، هشام السبكي - أحمد وليد – محمد البسيوني مودي محمد علاء السيد لوكا – محمد ياسين - ومؤمن زكي".

ويسعى مجلس الزمالك إلى إنهاء ملف تعيين مدير فنى جديد أجنبى سواء من المدرسة الإسبانية أو الفرنسية لتولى المهمة الفنية لفريق رجال كرة اليد بنادى الزمالك خلال الموسم المقبل فى ظل تمسك مسئولى القلعة البيضاء بتعيين مدرب على أعلى مستوى خاصة بعد خسارة دورى المحترفين والسوبر الأفريقى أمام الأهلى فضلا عن ضياع الكؤوس الأفريقية بوهران.