ثنائي الدوري السعودي على رأس قائمة رومانيا في يورو2024

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن إدوارد لوردانسكوالمدير الفني لمنتخب رومانيا قائمة اللاعبين النهائية والمشاركة في بطولة كأس أمم أوروبا، يورو 2024.

اقرأ أيضاً..

وشهدت القائمة تواجد أندريه بوركا نجم الأخدود، إلى جانب نيكولاي ستانسيو لاعب خط وسط ضمك.

وضمت القائمة كلا من:

حراسة المرمى: فلورين نيتا ، هوراشيو مولدوفا ، ستيفان تارنوفانو.

خط الدفاع: نيكوسور بانكو ، أندريه بوركا ، إيونو نيديلسيرو ، أدريان روس ، أندريه راسيو ، رادو دراجوسين ، فاسيلي موجو ، بوجدان راكوفيتشان .

وسط الملعب: نيكولاي ستانسيو ، رزفان مارين ، ألكسندرو سيكالداو ، إيانيس هاجي ، دينيس مان ، فالنتين ميهايلا ، ماريوس مارين ، داريوس أولارو ، ديان سوريسكو ، فلورينل كومان ، أدريان توت.

الهجوم: جورج بوشكاش ، دينيس أليبك ، دينيس دراجو ، دانييل بيرليجيا .