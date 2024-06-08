4 منتخبات إفريقية حققت العلامة الكاملة فى تصفيات المونديال

ياسر رشاد - القاهرة - شهدت الساعات الماضية، انتهاء ثلاث جولات من التصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026 والتي يشارك فيها 53 منتخبا.

وتمكن 4 منتخبات فقط من تحقيق العلامة الكاملة والفوز في الثلاث جولات الأولي وهم " منتخبات مصر وكوت ديفوار والمغرب وتونس".

ويتصدر منتخب مصر المجموعة الأولى برصيد تسع نقاط بفارق أربع نقاط عن غينيا بيساو وخمس نقاط عن بوركينا فاسو وسيراليون، وسيواجه منتخب غينيا بيساو بملعبه في الجولة الرابعة يوم الإثنين المقبل.

ويتصدر المنتخب المغربي المجموعة الخامسة برصيد ست نقاط من مباراتين يليه زامبيا والنيجر وتنزانيا ولكل منهما ثلاث نقاط ولعب منتخب زامبيا ثلاث مباريات مقابل مباراتين لكل من النيجر وتنزانيا وسيلتقي المنتخب المغربي منتخب الكونغو في الجولة الرابعة يوم الثلاثاء المقبل.

وحقق منتخب كوت ديفوار ثلاثة انتصارات على سيشل بتسعة أهداف نظيفة وهو أكبر فوز في تصفيات كأس العالم 2026 ثم فازعلى جامبيا بهدفين نظيفين وعلى الجابون بهدف دون رد.

وفاز منتخب تونس ساوتومي وبرينسيب بأربعة أهداف نظيفة وعلى مالاوي وغينيا الاستوائية بنتيجة واحدة بهدف دون رد.