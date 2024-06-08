الهلال يكشف عن برنامجه التحضيري للموسم الجديد 2024-2025

ياسر رشاد - القاهرة - كشف الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال تحت قيادة خورخي جيسوس عن تفاصيل برنامجه التحضيري من أجل الأستعداد لمنافسات الموسم الرياضي الجديد 2024-2025.

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وأعلن الحساب الرسمي لنادي الهلال عبر منصة “ إكس" البرنامج الأعدادي للموسم الجديد، والذي جاء كالتالي..

العودة إلي التدريبات الجماعية يوم 1 يوليو المقبل بعد انتهاء الراحة السلبية، السفر إلي النمسا من أجل خوض معسكر إعدادي ابتداءاً من يوم 15 يوليو وينتهي في 3 أغسطس المقبل.

ويذكرأن الفريق الكروي بنادي الهلال حقق ثلاثة ألقاب في الموسم المنقضي وهو التتويج بألقاب الدوري وكأس الملك والسوبر.