جوميز يتلقى صدمة قبل مواجهة سيراميكا كيلوباترا بالدوري

تلقى البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك صدمة، وذلك قبل مواجهة سيراميكا كيلوباترا في الدوري المصري الممتاز.

وتعرض مصطفى الزناري، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى الإصابة في مباراة البنك الاهلي التي لعبت أمس.

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وكشفت الآشعة التي أجراها اللاعب عن تعرضه لإصابة قوية في العضلة الخلفية، وغيابه عن الفريق في عدة مباريات قادمة، وحاجته إلى برنامج علاجي من أجل التعافي.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة نظيره سيراميكا كيلوباترا يوم 14 يونيو الجاري، ضمن مباريات بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويحتل الفريق الأبيض المركز الثاني عشر بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 28 نقطة، حصدها الفريق من 17 مباراة، حيث فقد آماله في التأهل للمشاركة في بطولة دوري أبطال إفريقيا الموسم المقبل.

وكان نادي الزمالك قد توج بلقب الكونفيدرالية الإفريقية بالفوز على نهضة بركان المغربي بهدف دون رد، في إياب نهائي البطولة.