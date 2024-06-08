قرار فيفا يصدم جماهير الاهلي قبل كأس العالم للأندية

تلقت جماهير النادي الاهلي صدمة، وذلك بعد صدور قرار الفيفا فيما يخص حقوق البث التليفزيوني لكأس العالم للأندية المقبل 2025.

وتشارك أربعة أندية إفريقية في كأس العالم للأندية الموسع وهم الاهلي والترجي التونسي والوداد المغربي وصن داونز الجنوب إفريقي، وذلك في البطولة التي تشهد مشاركة 32 ناديًا من مختلف بلدان العالم.

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وحسب صحيفة “ذا أتليتك”: “فإن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” أكد إن شركة آبل تقترب من الفوز بحقوق بث مونديال الأندية المقبل بقيمة 800 مليون جنيه إسترليني”.

ويمثل قرار الفيفا صدمة لجماهير النادي الاهلي، خاصة وأنهم لم يتمكنوا من مشاهدة مباريات المارد الأحمر في مونديال الأندية إلا لمشتركي آبل فقط.

وسبق للنادي الاهلي وأن حقق الميدالية البرونزية في كأس العالم للأندية ثلاث مرات من قبل، آخرها العام الماضي التي لعبت في السعودية.

وتوج نادي ريال مدريد الإسباني بلقب كأس العالم للأندية الموسم الأخير بالفوز على بطل البرازيل في المباراة النهائية.