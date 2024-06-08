حسام حسن يطيح بنجم الزمالك في مباراة غينيا بيساو

استقر حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر الأول على إجراء تعديل على تشكيل المنتخب الذي يستعد لخوض مباراة غينيا بيساو، ضمن مباريات الجولة الرابعة من تصفيات كأس العالم.

وينوي حسام حسن الدفع بمحمد حمدي في مركز الظهير الأيسر بدلًا من أحمد سيد زيزو الذي شارك في هذا المركز في مباراة بوركينا فاسو الأخيرة.

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وكان محمد حمدي قد غاب عن مباراة بوركينا فاسو الماضية بسبب تعرضه للإيقاف لحصوله على ثلاث إنذارات مع منتخب مصر.

وحقق المنتخب المصري الفوز على منتخب بوركينا فاسو في الجولة الماضية من تصفيات كأس العالم بهدفين لهدف، ضمن مباريات الجولة الرابعة من تصفيات كأس العالم.

ويتصدر المنتخب المصري جدول ترتيب مجموعته برصيد تسع نقاط، حصدها من الفوز في ثلاث مباريات.

ويأتي منتخب غينيا بيساو في المركز الثاني بجدول ترتيب المجموعة برصيد خمس نقاط، حصدها من الفوز في مباراة والتعادل في مبارتين.