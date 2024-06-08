مصدر يكشف لمصراوي عن صفقة جديدة يسعى الزمالك لحسمها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

قال مصدر إن مسؤولي نادي الزمالك يعملون خلال الفترة الجارية على الحصول على توقيع الجناح الأيسر بصفوف الجونة أيمن سعد "موكا".

وأوضح المصدر ذاته في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم السبت أن مسؤولي الأبيض يرغبون ضم اللاعب ولكن حتى الآن لم يدخلوا في مفاوضات رسمية مع نادي الجونة؛ حيث يعملون خلال الفترة الحالية على إنهاء أزمة القيد.

وكان الجونة قد ضم صاحب الـ 28 عاماً على سبيل الإعارة من نادي لافيينا خلال الانتقالات الصيفية الماضية قبل أن يُفعّل عرض الشراء.

وشارك موكا بقميص الجونة خلال الموسم الجاري في 24 مباراة؛ حيث سجل 4 أهداف وقدّم 6 تمريرات حاسمة.

وحصد اللاعب الذي يُجيد اللاعب في مركز خط الوسط أيضًا على جائزة رجل المباراة في مباراتي الأهلي وسيراميكا كليوباترا.

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