من هو "موكا" الذي يسعى الزمالك لحسم صفقته؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

كشف مصدر لمصراوي في وقت سابق من اليوم السبت عن اهتمام نادي الزمالك بالتعاقد مع جناج فريق الجونة أيمن سعد "موكا" خلال الانتقالات الصيفية المقبلة بعد حل أزمة إيقاف القيد.

موكا يُجيد اللعب في مراكز الوسط ولكن مركزه الأساسي هو الجناح الأيسر.

الزمالك يمتلك في مركز الجناح الأيسر المحترف السنغالي إبراهيما نداي الذي كشف مصدر بوقت سابق لمصراوي عدم رغبة المدير الفني البرتغالي لفريق الزمالك، جوزيه جوميز، في استمراره بالموسم المقبل.

وكان اللاعب قد انتقل من صفوف لافيينا في الانتقالات الشتوية بموسم 21/22 لمدة 6 أشهر.

موكا حينها كان قد ظهر للأنوار مع فريقه الذي لا يتواجد بالدوري الممتاز حين واجه الإسماعيلي ببطولة كأس مصر وشارك لمدة 67 دقيقة.

وشارك اللاعب في الموسم التالي مع كفر الشيخ ببطولة كأس مصر في مباراة فازوا بها بهدفين مقابل هدف وسجل هو الهدف باللقاء الذي شارك به 90 دقيقة.

ثم شارك في الموسم التالي بمباراة لافيينا ونظيره إنبي في الكأس لمدة 27 دقيقة ولكنها لم يسجل أو يصنع باللقاء الذي انتهى بخسارتهم بثلاثية نظيفة.

وأرسل نادي المصري عرضًا رسميًا في نهاية عام 2022 لضم اللاعب ولكن لم يصل لاتفاق رسمي مع نادي لافيينا حينها على البنود التعاقدية.

وضم الجونة للاعب صاحب الـ 28 عاماً على سبيل الإعارة من نادي لافيينا خلال الانتقالات الصيفية الماضية قبل أن يُفعّل عرض الشراء.

وشارك موكا بقميص الجونة خلال الموسم الجاري في 24 مباراة؛ حيث سجل 4 أهداف وقدّم 6 تمريرات حاسمة.

وحصد اللاعب الذي يُجيد اللاعب في مركز خط الوسط أيضًا على جائزة رجل المباراة في مباراتي الأهلي وسيراميكا كليوباترا.

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