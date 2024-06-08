شكرا لقرائتكم خبر عن وسام أبو علي يخضع لفحوصات فى قطر والأهلي يتابع استبعاده من رحلة أستراليا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل مسئولو النادي الأهلي مع نظرائهم فى منتخب فلسطين لمعرفة تطورات إصابة وسام أبو علي لاعب الأول خلال مشاركته فى مباراة منتخب فلسطين أمام نظيره اللبناني الخميس الماضى.

وتعرض وسام أبو علي للإصابة مع منتخب فلسطين خلال مباراة لبنان بالدقيقة 90+3 التي أقيمت بقطر وانتهت بالتعادل السلبي، ليتأهل منتخب فلسطين إلى نهائيات بطولة كأس آسيا 2027، بالإضافة إلى المرحلة الثالثة من تصفيات كأس العالم 2027.

وتعد مشاركة أبو علي مع فلسطين أمام لبنان هي الأولى لمهاجم الأهلى مع منتخب فلسطين بعد منحه الجنسية الرياضية من (فيفا).

وأكد مسئولو منتخب فلسطين لنظرائهم في الأهلي أن الجهاز الفني للمنتخب الفلسطيني قرر استبعاد وسام أبو علي من مباراة أستراليا الثلاثاء المقبل فى الجولة السادسة والأخيرة من المجموعة الثامنة لتصفيات آسيا المزدوجة المؤهلة لكأس العالم 2026 وكأس أمم آسيا 2027، وجاء الاستبعاد حتى لا تتفاقم إصابة اللاعب ومن أجل خضوعه لفحوصات شاملة.

ويخضع وسام أبو علي خلال الفترة الحالية للفحوصات والأشعة في أكاديمية أسباير بقطر من أجل تحديد حجم الإصابة والمدة التي سيغيب خلالها اللاعب عن الملاعب بجانب فترة العلاج.

من جانبه، قال الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الأهلي، إن التشخيص المبدئي لإصابة وسام أبو علي والذي تم بمعرفة الجهاز الطبي لمنتخب فلسطين كشف عن إصابته بالتواء في الكاحل وكدمة فى مشط القدم.

وأكد جاب الله تواصله المستمر مع الجهاز الطبي لمنتخب فلسطين ووسام أبو علي منذ انتهاء مباراة منتخب فلسطين ولبنان عقب شكوى اللاعب من وجود إصابة.

ويخوض النادي الأهلي مباراة ودية اليوم، السبت، أمام النجوم استعداداً لمواجهة فاركو الجمعة المقبل في الدوري المصري.