شكرا لقرائتكم خبر عن كيف استغل جوزيه جوميز فترة توقف الدورى لتصحيح أخطاء الزمالك؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استغل البرتغالى جوزيه جوميز، المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، فترة توقف مسابقة الدورى الممتاز لعلاج العديد من النقاط فى الفريق، والعمل على تطوير بعض الجوانب مثل الهجوم والدفاع.

رفع الحمل البدنى للاعبين بعد العودة من الإجازة

حصل لاعبو الزمالك على راحة سلبية لمدة 5 أيام عقب توقف مسابقة الدورى، بسبب معسكر منتخب مصر المقام حاليًا استعدادًا لمواجهتى بوركينا فاسو وغينيا بيساو، فى الجولة الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

وعقب العودة للتدريبات، رفع الجهاز الفنى الحمل البدنى للاعبين من أجل تطوير الجوانب البدنية لدى اللاعبين، وتعويض فترة الراحة السلبية.

مباراتان وديتان أمام النصر والبنك الأهلى

خاض الزمالك خلال فترة التوقف مباراتين وديتين الأولى كانت أمام فريق النصر الثلاثاء الماضى، وفاز الفارس الأبيض بنتيجة 3 / 1، ثم خاض الزمالك المباراة الودية الثانية أمس الجمعة، أمام البنك الأهلي وانتهت بالتعادل الإيجابى بنتيجة 3 / 3.

تأهيل المصابين

استغل الزمالك فترة التوقف لتأهيل المصابين، فى مقدمتهم محمود عبد الرازق شيكابالا، ومحمود الونش، ومحمد عبد الشافى، وشهدت الأيام الماضية عودة مصطفى الزنارى، قبل تعرضه للإصابة مرة أخرى خلال مواجهة البنك الأهلى الودية.