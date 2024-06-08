شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يبدأ خطوات تكوين فريق الكرة النسائية.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ النادي الأهلي السير بخطوات سريعة فى ملف تكوين فريق الكرة النسائية، والمنافسة في مسابقات الكرة النسائية المحلية بداية من الموسم المقبل 2024-2025، وذلك بعد قرار مجلس إدارة النادي بإسناد هذا الملف إلى شادي محمد، لاعب الأهلي ومنتخب مصر السابق، والذي تم تعيينه مديرا لجهاز الكرة النسائية بالنادي، مع تكليفه بعرض رؤيته المقترحة على لجنة التخطيط في أقرب فرصة.



ويبحث النادي الأهلي، فى الوقت الحالي، عن العديد من اللاعبات المميزات للتعاقد معهن لتكوين فريق مميز، قادر على المنافسة في كل البطولات التي سيشارك بها المارد الأحمر، خاصة أن النادي الأهلي رفض فكرة الاستحواذ على أحد أندية السيدات وتحديدًا نادي دلفي، أو رعاية أحد الأندية فى مسابقات الكرة النسائية المختلفة.



وخلال الأيام الأخيرة الماضية، حدد شادي محمد، مدير جهاز الكرة النسائية بالأهلي، قائمة تضم بعض أسماء اللاعبات المميزات في الكرة النسائية، من أجل بدء التفاوض معهن وإقناعهن باللعب للأهلي، وارتداء القميص الأحمر في الموسم الكروي الجديد والمقرر له بنهاية العام الجاري.



ويقوم شادي محمد في الوقت الحالي بالتفاوض مع بعض هؤلاء اللاعبات المميزات، وفقا لسقف تعاقدات النادي والنظام الذي تم تحديده في الأيام الماضية، حيث حدد مجلس إدارة الأهلي التفاوض في هذا الأمر، والتعاقد مع اللاعبات على شادي محمد فقط كونه المكلف بهذا الملف.

ويولي مجلس إدارة الأهلي ملف كرة القدم النسائية اهتماما كبيرا، بعدما أصبحت أحد المتطلبات الرئيسية للحصول على رخصة الأندية المحترفة، من قبل الاتحادين المصري والإفريقي لكرة القدم "كاف"، حيث سيتم تخصص مقر النادي بالتجمع لتدريبات فرق قطاع الكرة النسائية.