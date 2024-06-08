شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد كواليس المران الأخير للفراعنة قبل السفر إلى غينيا بيساو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدى المنتخب الوطني مرانه الأخير فى الحادية عشرة والنصف صباح اليوم، السبت، وذلك قبل السفر إلى غينيا بيساو، استعداداً لمباراة الجولة الرابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

ويستعد منتخب مصر لمباراته المرتقبة أمام غينيا بيساو على ملعب استاد "24 سبتمبر" فى السابعة مساء الاثنين المقبل بتوقيت القاهرة.

ويتصدر منتخب مصر المجموعة الأولى بتصفيات كأس العالم برصيد 9 نقاط، وكان المنتخب الوطني تمكن من تحقيق الفوز في أول جولتين بالتصفيات، على حساب منتخب جيبوتي في الجولة الأولى بستة أهداف دون مقابل، والفوز على سيراليون في الجولة الثانية بهدفين دون مقابل، قبل الفوز على بوركينا فاسو باستاد القاهرة.

بينما يحتل منتخب غينيا بيساو المركز الثانى فى المجموعة برصيد 5 نقاط، حيث حقق منتخب غينيا بيساو الفوز في الجولة الثانية للتصفيات الإفريقية على حساب جيبوتي بنتيجة 1-0 خارج الأرض بينما تعادل في الجولة الأولى مع بوركينا فاسو خارج الأرض أيضًا بهدف لكليهما وتعادل فى الجولة الثالثة على أرضه مع اثيوبيا سلبيا.

ويلعب منتخب مصر في المجموعة الأولى بجوار كل من بوركينا فاسو وسيراليون وجيبوتي وغينيا بيساو وإثيوبيا.



الشناوي



امام عاشور



تريزيجية وأكرم



تريزيجية



حسام حسن



حسام وابراهيم وسعفان الصغير



حسام وابراهيم



حمدي فتحي والشامي



زيزو



شوبير



عبد المنعم



عواد



لاعبو المنتخب



محمد شريف



محمد صلاح



مران المنتخب