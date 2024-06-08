اقتراح قد ينقل الدوري الإنجليزي إلى السعودية

الشارقة - اميمة ياسر -

خرج الأمريكي توم فيرنر، رئيس نادي ليفربول الإنجليزي، باقتراح مثير للجدل، فتح به الباب أمام إمكانية نقل مباريات الدوري المحلي الممتاز خارج إنجلترا، خلال الفترة المقبلة، ووقعت العاصمة السعودية الرياض ضمن اختياراته.

ويرفض الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" فكرة إقامة مباريات دوري محلي في بلد أجنبي، لكن بعض التقارير أفادت بأن الفيفا بدأ يدرس الفكرة خلال الفترة الأخيرة.

وفي عام 2008، خرج اقتراح من طرف المسؤولين في الدوري الإنجليزي الممتاز بشأن إمكانية إقامة بعض مباريات الموسم خارج حدود إنجلترا بشكل استثنائي، من أجل الترويج للبطولة بشكل أكبر، لكنه قوبل بالرفض جملة تفصيلا من جانب "فيفا".

وقال فيرنر، في تصريحات لصحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، إنه "مصمم على خوض ليفربول لمباراة في مدينة نيويورك الأمريكية في يوم من الأيام مستقبلا".

وأضاف رئيس نادي ليفربول: "لماذا لا نخوض هذه التجربة؟ نخوض مباراة في طوكيو وأخرى في لوس أنجلوس، ولقاء في ريو دي جانيرو وآخر في الرياض".

ولاقت فكرة رئيس النادي الإنجليزي اعتراضات بالجملة من جانب جماهير "الريدز"، المقيمين داخل حدود إنجلترا على وجه الخصوص.

وتابع فيرنر: "في خطة مجنونة لكنها طموحة للغاية، أتمنى أن تقام هذه الجولة في نفس اليوم حول العالم في قارات مختلفة. لنجعله يوما مميزا نحتفل فيه بكرة القدم والدوري الممتاز".

وكانت تقارير صحفية قد تحدثت في وقت سابق عن إمكانية إقامة مباراة كلاسيكو الأرض بين برشلونة وريال مدريد في "الليجا" خارج حدود إسبانيا، مع وصول عروض من الصين والولايات المتحدة والمكسيك، لكنها لم تزد عن مجرد كونها فكرة.

وفي وقت سابق، رفض الاتحاد الدولي فكرة إقامة مباراة بين الأهلي والزمالك في الدوري المصري الممتاز في العاصمة السعودية الرياض، بسبب طبيعة المسابقة.

في المقابل، لا يعارض "فيفا" مطلقا تنظيم مباريات الكؤوس سواء المحلية أو السوبر خارج حدود البلدان، وهو ما تكرر في عدد هائل من البطولات في إسبانيا وإيطاليا وفرنسا ومصر والسعودية وغيرها.